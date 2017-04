USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET RACE RESULTS: April 15, 2017 – Montpelier, Indiana – Montpelier Motor Speedway

FEATURE: (30 Laps) 1. Alex Watson (#3w Watson), 2. Nick Corea (#38 Dori), 3. Corey Bedwell (#11 Bedwell), 4; Aaron Leffel (#11L Taylor), 5. Korbyn Hayslett (#1H Hayslett), 6. Ron Coleman (#44 Coleman), 7. Chris Whipple (#44w Whipple), 8. Thomas Bigelow (#2B Bigelow), 9. Jon Watson (#25 Watson), 10. Tom Hessel (#7T Hessel), 11. Stratton Briggs (#71 Briggs), 12. Chuck Taylor (#11T Taylor), 13. Mark Horning (#22H Horning), 14. Brett Fordyce (#4 Fordyce), 15. Bill Dunham (#84 Dunham), 16. Chris Bounds (#65 Bounds), 17. Nick Daugherty (#14 Coleman). NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Bedwell, Laps 4-10 Hayslett, Laps 11-30 Watson.

NEW USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET POINTS: 1-A.Watson-70, 2-Corea-67, 3-Bedwell-64, 4-Leffel-61, 5-Hayslett-58, 6-Coleman-55, 7-Whipple-52, 8-Bigelow-49, 9-J.Watson-46, 10-Hessel-43.

NEXT USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET RACE: May 6- Waynesfield (OH) Raceway Park (SE)

