USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET RACE RESULTS: May 13, 2017 – Montpelier, Indiana – Montpelier Motor Speedway

FEATURE: (20 laps) 1 Korbyn Hayslett (#1H Hayslett), 2. Stratton Briggs (#71 Briggs), 3. Aaron Leffel (#11L Taylor), 4. Cory Guingrich, (#11G Guingrich), 5. Corey Bedwell (#11 Bedwell), 6. Ryan Fleming (#11T Taylor), 7. Tommy Bigelow (#2B Bigelow), 8. Don Bigelow (#04 Bigelow), 9. Jim Jones (#97 Jones), 10. Nick Corea (#38 Dori), 11. Bill Dunham (#84 Dunham), 12. Chett Gehrke ((#11c Matteson). NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-2 Bedwell, Laps 3-4 Briggs, Laps 5-20 Hayslett.

NEW USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET POINTS: 1-Leffel-195, 2-Corea-177, 3-Bedwell-174, 4-Briggs-154, 5-T.Bigelow-150, 6-Hayslett-128, 7-Alex Watson-125, 8-Ton Hessel-104, 9-Jon Watson-85, 10-Jones-83.

NEXT USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET RACE: May 20 – Waynesfield (OH) Raceway Park (SE)

Sources: USAC PR