Duhaime Takes “Boston Louie Memorial” Speed2 Eastern “Special”

Seekonk, MA……..Dylan Duhaime of Loudon, N.H. scored a last-lap victory in Wednesday night’s 33-lap 21st “Boston Louie Memorial” USAC Speed2 Eastern Midget “special event” feature at Seekonk Speedway. He passed Jim Chambers on the final lap for the win over Chambers, Chad LaBastie, Ryan Locke and Ryan Bigelow. The Eastern series resumes July 14 at Wake County Speedway in Raleigh, N.C.

USAC SPEED2 EASTERN MIDGET “Special Event” RACE RESULTS: June 28, 2017 – Seekonk, Massachusetts – Seekonk Speedway – “Open Wheel Wednesday” – “21st Boston Louie Memorial”

QUALIFICATIONS: 1. Dylan Duhaime, 5, Cataldo-11.895; 2. Kevin Iannerelli, 27, Iannerelli-11.936; 3. Chris Lamb, 9, Lamb-11.970; 4. George Kurtz, 4, Kurtz-11.989; 5. Jake Stregios, 57, Stergios-12.071; 6. Dan Cugini, 51, Cugini-12.080; 7. Jake Trainor, 8T, Trainor-12.104; 8. Chad LaBastie, 14, LaBastie-12.116; 9. Jeff Locke, 88, Locke-12.117; 10. Ryan Locke, 38, Locke-12.131; 11. Anthony Payne, 21, Scrivani-12.141; 12. Ben Mikitarian, 9m, Mikitarian-12.159; 13. Ray Parent, 45, Bertrand-12.173; 14. Sam Hatfield, 8, Hatfield-12.191; 15. Jim Chambers, 12, Chambers-12.197; 16. Nikki Carroll, 24, Carroll-12.214; 17. Randy Cabral, 35, Cabral-12.276; 18. Anthony Burr, 34CT, Burr-12.365; 19. Ryan Bigelow, 13, Bigelow-12.401; 20. Jessica Bean, 5B, Radical-12.402; 21. Dennis O’Brien, 16, O’Brien-12.464; 22. Jeremy Decourcey, 20, Decourcey-12.520; 23. Megan Cugin, 41, Cugini, 12.554; 24. Richie Coy, 19, Coy-12.561; 25. Danny Gamache, 68, Gamache-12.609; 26. Jimmy Cataldo, 7, Cataldo-12.679; 27. Christopher Vose, 3, Vose-12.751; 28. Andy Barrows, 46, Barrows-12.801; 29. Kevin Park, 52, Park-12.923; 30. Jack Garcia, 35G, Garcia-13.076.

SOUTH METRO SPORTS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Parent, 2. Hatfield, 3. Lamb, 4. Kurtz, 5. LaBastie, 6. Carol, 7. Coy, 8. Vose, 9. O’Brien, 10. Garcia. NT

BENTLEY’S SALOON SECOND HEAT: (10 laps) 1. M.Cugini, 2. Bigelow, 3. Mikitarian, 4. Bean, 5. R.Locke, 6. Iannerelli, 7. Trainor, 8. Cataldo, 9. Park, 10. Stregios. NT

SEALS-IT THIRD HEAT: (10 laps) 1. Chambers, 2. Payne, 3. D.Cugini, 4. Duhaime, 5. Decourcey, 6. Cabral,, 7. J.Locke, 8. Burr, 9. Barrows, 10. Gamache. NT

FEATURE: (Dave Steele 33 laps) 1. Dylan Duhaime, 2. Jim Chambers, 3. Chad LaBastie, 4. Ryan Locke, 5. Ryan Bigelow, 6. Dan Cugini, 7. Jessica Bean, 8. Ray Parent, 9. Randy Cabral, 10. Anthony Payne, 11. Kevin Iannarelli, 12. Jake Stergios, 13. Jake Trainor, 14. Ben Mikitarian, 15. Nikki Carol, 16. Sam Hatfield, 17. Jim Cataldo, 18. Dennis O’Brien, 19. Jake Garcia, 20. Chris Lamb, 21. Kevin Park, 22. Christopher Vose, 23. Meg Cugini, 24. Jeff Locke, 25. Anthony Burr, 26. Jeremy Decourcey, 27. George Kurtz, 28. Richie Coy, 29. Danny Gamache, 30, And Burrows. NT

FEATURE LAP LEADERS: 1-3 Decourcy, Laps 4-32 Chambers, Lap 33 Duhaime.

NEXT USAC SPEED2 EASTERN MIDGET RACE: July 14 – Raleigh, NC – Wake County Speedway

Sources: USAC PR