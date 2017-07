Bright Stars in “Star Spangled Havoc”

Newmanstown, PA……..Alex Bright of Royersford, Pa. won Saturday night’s xx-lap “Star Spangled Havoc” USAC Eastern Regional Midget race presented by ARDC at Lanco’s Clyde Martin Memorial Speedway. Ryan Greth finished second ahead of Kenny Miller, Eric Heydenreich and Shawn Jackson.

USAC EASTERN REGIONAL MIDGETS PRESENTED BY ARDC RACE RESULTS: July 1, 2017 – Newmanstown, Pennsylvania – Lanco’s Clyde Martin Memorial Speedway – “Star Spangled Havoc”

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Ryan Greth (#4 Lesher),2. Eric Heydenreich (#11 Hwysenreich), 3. Adam Pierson (#76E Mancini), 4. Shawn Jackson (#7J Jackson), 5. Josh Heckman (#12 Heckman), 6. John Heydenreich (#22 Givens), 7. Mark Lowrey (#86 Woodland), 8. Brandon Yarlett (#4 Yarlett). NT

SECOND HEAT: (8 laps): 1. Alex Bright (#77 Bright), 2. Kyle Spencer (#25 Spence), 3. Jay Hartman (#24 Myers), 4. Kenny Miller (#23M Miller), 5. Jimmy Glenn (#07 Glenn), 6. Rohan Beasley (#14B Beasley), 7. Reed Salony (#22R Salony), 8. .J. Bast (#51 Bast). NT

FEATURE: (20 laps) 1. Alex Bright, 2. Ryan Greth, 3. Kenny Miller, 4. Eric Heydenreich, 5. Shawn Jackson, 6. Jimmy Glenn, 7. Jay Hartman, 8. Reed Salony, 9. Mark Lowrey, 10. John Heydenreich, 11. Kyle Spence, 12. Rohan Beasley, 13. Adam Pierson, 14. Josh Heckman, 15. Brandon Yarlett, 16. A.J. Bast. NT

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Miller, Laps 2-20 A.Bright.

NEW USAC EASTERN REGIONAL MIDGET POINTS Presented by ARDC: 1-Greth-820, 2-A.Bright-811, 3. Jackson-673, 4. Miller=653, 5-Hartman-330, 6-Pierson-536, 7-Trevor Kobylarz-484, 8-Heckman-483, 9-Brenden Briht-462, 10-Tommy Kunsman Jr.-448.

NEXT USAC EASTERN REGIONAL MIDGET RACE Presented by ARDC: July 21 – Pottsville, PA – Big Diamond Speedway

Sources: USAC PR