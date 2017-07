USAC MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: July 3, 2017 – Springfield, Illinois – Illinois State Fairgrounds Multi-Purpose Arena – Adam Lopez “Illinois Midget Nationals”

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Dave Darland (#11 Gray), 2. Tanner Thorson (#67 Kunz/Curb-Agajanian), 3. Christopher Bell (#21 Kunz/Curb-Agajanian), 4. Spencer Bayston (#97 Kunz/Curb-Agajanian), 5. Tyler Thomas (#91T Thomas), 6. Terry Babb (#88 Babb), 7. D.J. Raw (#33 Team RAYPRO). 1:57.64

COMPETITION SUSPENSION, INC. (CSI) SECOND HEAT: (10 laps) 1. Nick Hamilton (#32 Hamilton), 2. Justin Grant (#39BC Clauson/Marshall), 3. Tyler Courtney (#7BC Clauson/Marshall), 4. Mike Hess (#3H Neuman), 5. Jake Neuman (#3N Neuman), 6. Justin Allgaier (#7A Allgaier), 7. Joey Moughan (#29 Moughan). NT

CHALK STIX THIRD HEAT: (10 laps) 1. Holly Shelton (#67K Kunz/Curb-Agajanian), 2. Mark Chisholm (#56x Fifty6x), 3. Tyler Nelson (#91 Harris), 4. Jerry Coons, Jr. (#25 Petry/Goff), 5. Matt Veatch (#56v Fifty6x), 6. Shelby Bosie (#3B Bosie), 7. Rico Abreu (#97K Abreu). NT



INDY RACE PARTS FOURTH HEAT: (10 laps) 1. Brady Bacon (#76m FMR), 2. Daniel Robinson (#57D McCreery), 3. Shane Golobic (#17w Clauson-Marshall/Wood), 4. Gage Walker (#7 Walker), 5. Tanner Carrick (71K Kunz/Curb-Agajanian), 6. Ryan Robinson (#71 Kunz/Curb-Agajanian), 7. Kyle Schuett (#9K Schuett). NT

FIRST QUALIFIER: (12 laps) 1. Walker, 2. R. Robinson, 3. Bayston, 4. Bell, 5. Grant, 6. Darland, 7. Moughan. 2:25.48

SECOND QUALIFIER: (12 laps) 1. Thomas, 2. Coons, 3. Nelson, 4. Hamilton, 5. Chisholm, 6. Raw, 7. Bosie. NT

THIRD QUALIFIER: (12 laps) 1. Golobic, 2. Babb, 3. D. Robinson, 4. Carrick, 5. Neuman, 6. Shelton, 7. Abreu. 2:28.62

FOURTH QUALIFIER: (12 laps) 1. Courtney, 2. Allgaier, 3. Thorson, 4. Schuett, 5. Bacon, 6. Veatch, 7. Hess. 2:30.55

SEMI: (15 laps) 1. R. Robinson, 2. Allgaier, 3. Neuman, 4. Schuett, 5. Hess, 6. Carrick, 7. Raw, 8. Bosie, 9. Veatch, 10. Babb, 11. Moughan. NT

FEATURE: (40 laps) 1. Tyler Courtney, 2. Shane Golobic, 3. Christopher Bell, 4. Dave Darland, 5. Spencer Bayston, 6. Jerry Coons, Jr., 7. Gage Walker, 8. Brady Bacon, 9. Jake Neuman, 10. Tanner Thorson, 11. Justin Grant, 12. Kyle Schuett, 13. Justin Allgaier, 14. Holly Shelton, 15. Tyler Thomas, 16. Daniel Robinson, 17. Ryan Robinson, 18. Mark Chisholm, 19. Tyler Nelson, 20. Tanner Carrick, 21. Nick Hamilton, 22. Mike Hess. NT

—————————-

**Robinson flipped on lap 21 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-5 Golobic, Laps 6-40 Courtney.

KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Dave Darland (15th to 4th)

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Justin Allgaier

NEW USAC MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Bayston-771, 2-Golobic-750, 3-Bacon-741, 4-Courtney-718, 5-Grant-716, 6-Thorson-639, 7-Coons-589, 8-Chad Boat-508, 9-R. Robinson-484, 10-Shelton-476.

NEXT USAC MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: August 1 – Fairbury, Nebraska – Jefferson County Speedway – “Tuesday Night Thunder”

Sources: Richie Murray/USAC PR