Montpelier, IN……..Korbyn Hayslett of Troy, Ohio led all 25 laps of Saturday night’s USAC Speed2 Midwest Thunder Midget race at Montpelier Motor Speedway. Stratton Briggs, Alex Watson, Aaron Leffel and Mike Hessel rounded out the “top-five.”

USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET RACE RESULTS: July 15, 2017 – Montpelier, Indiana – Montpelier Motor Speedway

ALSO AT THE TRACK: Chuck Taylor (11T Taylor) and Jim Jones (Jones #97).

FEATURE: (25 laps) 1 Korbyn Hayslett (#1H Hayslett), 2. Stratton Briggs (#71 Briggs), 3. Alex Watson (#3 Watson), 4. Aaron Leffel (#11L Taylor), 5. Mike Hessel (#7M Hessel), 6. Jon Watson (#25 Watson), 7. Chris Whipple (#44w Whipple). 8. Corey Bedwell (#97 Jones),9. Nick Corea (#38 Dori). NT

—————————-

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-25 Hayslett.

NEW USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET POINTS: 1-Leffel-326, 2-Briggs-285, 3-Bedwell-275, 4-Corea-248, 5-Hayslett-247, 6-A.Watson-235, 7-Whipple-165, 8-Tommy Bigelow-150, 9-Jon Watson-140, 10-Tom Hessel-133.

NEXT USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET RACE: July 22 – Montpelier (IN) Motor Speedway

Sources: USAC PR