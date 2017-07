Faccinto Last of 4 Leaders at Petaluma

Petaluma, CA……..Michael Faccinto of Hanford, Calif. won Saturday night’s hotly-contested “Jack London Hall of Fame Race” at Petaluma Speedway. The USAC Western Midget race was co-sanctioned by BCRA. Faccinto passed Ronnie Gardner on lap 24 and led the final seven laps to beat rankie Guerrini, Alex Schutte, Shannon McQueen and Danny Carroll.

LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES RACE RESULTS: July 15, 2017 – Petaluma, California – Petaluma Speedway – “Jack London Hall of Fame Race” (Co-sanctioned by BCRA)

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Ronnie Gardner, 68, Six8-14.635; 2. Michael Faccinto, 35F, MF-14.665; 3. Geoff Ensign, 3F, Finkenbinder-14.679; 4. Alex Schutte, 28, Schutte/McElwee-14.702; 5. David Prickett, 22Q, Neverlift-14.842; 6. Tyler Dolacki, 18, Dolacki-14.892; 7. Frankie Guerrini, 63, Guerrini-14.931; 8. Courtney Crone, 25, Rodela-14.955; 9. Shannon McQueen, 7, McQueen-15.035; 10. Terry Nichols, 1P, Nichols-15.093; 11. C.J. Sarna, 20, Sarna-15.117; 12. Robert Dalby, 4D, Dalby-15.220; 13. Danny Carroll, 9C, Dodenhoff-15.253; 14. Cory Elliott, 11E, Elliott-15.274; 15. Maria Cofer, 57, Cofer-15.279; 16. Mason Daniel, 33M, Daniel-15.367; 17. Sparky Howard, 3, Faeth-15.519; 18. Randi Pankratz, 8, Pankratz-15.605; 19. Floyd Alvis, 1, Champion-15.897; 20. Kyle Beilman, 31, Beilman-15.959; 21. Britton Bock, 67, Bock-16.122; 22. Nate Wait, 35W, MF-16.328; 23. J.R. Williams, 74, Williams-16.750.



EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Carroll, 2. Guerrini, 3. Gardner, 4. Schutte, 5. Daniel, 6. Nichols, 7. Wait, 8. Alvis. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (8 laps) 1. Elliott, 2. Crone, 3. Faccinto, 4. Prickett, 5. Sarna, 6. Howard, 7. Beilman, 8. Williams. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (8 laps) 1. Dalby, 2. Ensign, 3. McQueen, 4. Cofer, 5. Dolacki, 6. Pankratz, 7. Bock. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Michael Faccinto, 2. Frankie Guerrini, 3. Alex Scutte, 4. Shannon McQueen, 5. Danny Carroll, 6. Ronnie Gardner, 7. Cory Elliott, 8. Maria Cofer, 9. Randi Pankratz, 10. Floyd Alvis, 11. C.J. Sarna, 12. J.R. Williams, 13. Courtney Crone, 14. Terry Nichols, 15. Robert Dalby, 16. Tyler Dolacki, 17. David Prickett, 18. Britton Bock, 19. Kyle Beilman, 20. Sparky Howard, 21. Geoff Ensign, 22. Mason Daniel, 23. Nate Wait. NT

**Wait flipped on lap 1 of the feature. Crone and Gardner flip on lap 25 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-13 Guerrini, Laps 14-19 Crone, Laps 20-23 Gardner, Laps 24-30 Faccinto.

ESSLINGER ENGINEERING HARD CHARGER: J.R. Williams (23rd to 12th)

NEW LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-Gardner-307, 2-Elliott-280, 3-Guerrini-251, 4-Crone-237, 5-Faccinto-220, 6-Dalby-186, 7-Nichols-178, 8-Prickett-177, 9-Pankratz-175, 10-McQueen-147.

NEXT LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET RACE: August 19 – Santa Maria (CA) Raceway

Sources: USAC PR