Ensign Tops Petaluma West Coast Sprints

Petaluma, CA……..Geoff Ensign of Sebastopol, Calif. won Saturday night’s 25-lap USAC West Coast Sprint race at Petaluma Speedway. He passed Danny Faria Jr. on lap 10 and led the rest of the way ato beat Tristan Guardino, Cory Elliott, Austin Liggett and Ryan Timmons. Faria was sixth.

USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE RESULTS: July 28,-2017 – Petaluma, California – Petalma Speedway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Geoff Ensign, 44, Ensign-13.728 (New Track Record); 2. Max Adams, 5M, Adams-13.838; 3. Cory Elliott, 11E, Elliott-13.860; 4. Jake Swanson, 12, Dale-13.942; 5. Ryan Timmons, 29T, Timmons-13.965; 6. Joe Stornetta Jr., 8, Richardson-13.975; 7. Austin Liggett, 83, Liggett-14.024; 8. Shannon McQueen, 7, McQueen-14.048; 9. Danny Faria Jr., 17V, Faria-14.250; 10. Shawn Arriaga, 56, Arriaga-14.297; 11. Brandon Wiley, 33B, Team 33-14.345; 12. Tristan Guardino, 15T, Guardino-14.452; 13. Steve Hix, 57, Hix-14.543; 14. Steven Garris, 58, Garria-14.576; 15. Nick Larson, 24N, Larson-14.765; 16. Ryan Stolz, 63, Stolz-14.883; 17. Bill Cornwell, 3, Garrison-14.892; 18. Will Fatu, 42, Fatu-15.331; 19. Hobie Conway, 1K, Kruseman-15.337; 20. Bob Davis, 3R, Davis-15.402; 21. Benjamin Catron, 4, Catron-15.533; 22. Austin Ervine, 51, AJ-16.103.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Ensign, 2. Swanson, 3. Arriaga, 4. Liggett, 5. Stolz, 6. Hix, 7. Conway, 8. Ervine. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Adams, 2. McQueen, 3. Timmons, 4. Garris, 5. Wiley, 6. Davis. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (10 laps) 1. Guardino, 2. Faria, 3. Elliott, 4. Larson, 5. Fatu, 6. Catron, 7. Stornetta. NT

FEATURE: (25 laps) 1. Geoff Ensign, 2. Tristan Guardino, 3. Cory Elliott, 4. Austin Liggett, 5. Ryan Timmons, 6. Danny Faria Jr., 7. Max Adams, 8. Shawn Arriaga, 9. Shannon McQueen, 10. Nick Larson, 11. Ryan Stolz, 12. Bob Davis, 13. Hobie Conway, 14. Jake Swanson, 15. Will Fatu, 16. Brandon Wiley, 17. Joe Stornetta Jr., 18. Steven Garris, 19. Benjamin Catron, 20. Austin Ervine, 21. Steve Hix, 22. Bill Cornwell. NT

—————————-

**Adams flipped on lap 6 of the feature. Garris flipped on lap 18 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-9 Faria, Laps 10-25 Ensign

BR MOTORSPORTS / KING RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Cory Elliott (9th to 3rd)

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS: 1-Swanson-844, 2-Liggett-794, 3-Bernal-699, 4-Guardino-693, 5-Richard Vander Weerd-648, 6-Faria-624, 7-Jace Vander Weerd-618, 8-Timmons-556, 9-Adams-551, 10-Cody Majors-547.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: August 12 – Santa Maria (CA) Raceway – “Bud Stanfield Memorial”

Sources: USAC PR