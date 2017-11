SATURDAY, NOVEMBER 18, 2017

USAC NATIONAL & LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES WESTERN STATES MIDGET RACE RESULTS: November 18, 2017 – Bakersfield Speedway – Bakersfield California – “November Classic”

PROSOURCE/WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFYING: 1. Tanner Thorson, 67, Kunz/Curb-Agajanian-12.849; 2. Spencer Bayston, 97, Kunz/Curb-Agajanian-12.912; 3. Holly Shelton, 67K, Kunz/Curb-Agajanian-12.933; 4. Brady Bacon, 76m, FMR-12.973; 5. Ryan Robinson, 71, Kunz/Curb-Agajanian-13.035; 6. Alex Schutte, 28, Schutte/McElwee-13.037; 7. Shannon McQueen, 7, McQueen-13.043; 8. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall-13.059; 9. Michael Faccinto, 9D, Dodenhoff-13.103; 10. Michael Pickens, 25x, Rodela-13.103; 11. D.J. Netto, 88N, Netto-13.181; 12. Courtney Crone, 25, Rodela-13.192; 13. Frankie Guerrini, 63, Guerrini-13.219; 14. Ronnie Gardner, 68, Six8-13.225; 15. Justin Grant, 39BC, Clauson/Marshall-13.230; 16. Cory Elliott, 11E, Elliott-13.253; 17. Maria Cofer, 57, Cofer-13.272; 18. Shane Golobic, 17w, Clauson-Marshall/Wood-13.311; 19. Zeb Wise, 39, Clauson/Marshall-13.344; 20. David Prickett, 22Q, Neverlift-13.357; 21. Chad Boat, 84, Tucker/Boat-13.368; 22. Tanner Carrick, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-13.376; 23. Matt Mitchell, 75, Miller-13.400; 24. Dustin Golobic, 17G, Wood-13.460; 25. Mason Daniel, 33m, Daniel-13.559; 26. Terry Nichols, 1p, Nichols-13.587; 27. Robert Dalby, 4D, Dalby-13.591; 28. Scott Pierovich, 35, Pierovich-13.676; 29. Kyle Beilman, 31, Beilman-14.193; 30. Ron Hazelton, 15, Hazelton-NT.

SIMPSON RACE PRODUCTS/EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps, top-4 transfer) 1. Boat, 2. Faccinto, 3. Guerrini, 4. Thorson, 5. Robinson, 6. Daniel, 7. Cofer, 8. Beilman. 1:45.13

COMPETITION SUSPENSION, INC. (CSI)/BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (8 laps, top-4 transfer) 1. S. Golobic, 2. Pickens, 3. Bayston, 4. Carrick, 5. Gardner, 6. Schutte, 7. Nichols, 8. Hazelton. 1:44.14 (New Track Record)

CHALK STIX/KEIZER ALUMINUM WHEELS/SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (8 laps, top-4 transfer) 1. Wise, 2. Mitchell, 3. Grant, 4. Shelton, 5. McQueen, 6. Dalby, 7. Netto. 1:44.78

INDY RACE PARTS/PYROTECT RACING CELLS FOURTH HEAT: (8 laps, top-4 transfer) 1. Prickett, 2. D. Golobic, 3. Courtney, 4. Elliott, 5. Bacon, 6. Crone, 7. Pierovich. 1:46.51

COMPETITION SUSPENSION, INC. SEMI: (12 laps, top-6 transfer) 1. Bacon, 2. Robinson, 3. Schutte, 4. McQueen, 5. Crone, 6. Gardner, 7. Netto, 8. Dalby, 9. Daniel, 10. Pierovich, 11. Cofer, 12. Nichols, 13. Hazelton, 14. Beilman. 2:35.69 (New Track Record)

FEATURE: (30 laps, starting position in parentheses) 1. Brady Bacon (7), 2. Spencer Bayston (5), 3. Tanner Thorson (6), 4. Tyler Courtney (3), 5. Justin Grant (14), 6. Shane Golobic (16), 7. Ryan Robinson (8), 8. Alex Schutte (9), 9. Michael Faccinto (2), 10. Tanner Carrick (20), 11. Frankie Guerrini (12), 12. Chad Boat (19), 13. Courtney Crone (11), 14. Matt Mitchell (21), 15. David Prickett (18), 16. Ronnie Gardner (13), 17. Michael Pickens (1), 18. Cory Elliott (15), 19. Zeb Wise (17), 20. Robert Dalby (23), 21. Mason Daniel (24), 22. Holly Shelton (4), 23. Dustin Golobic (22), 24. Shannon McQueen (10). NT

—————————-

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-6 Faccinto, Laps 7-30 Bacon.

KSE RACING PRODUCTS/ESSLINGER ENGINEERING HARD CHARGER: Shane Golobic (16th to 6th)

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Courtney Crone

NEW USAC MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Bayston-1441, 2-Bacon-1374, 3-S. Golobic-1349, 4-Thorson-1331, 5-Courtney-1267, 6-Grant-1262, 7-Boat-1131, 8-Shelton-1020, 9-Carrick-954, 10-Jerry Coons, Jr.-849.

NEW USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-Gardner-783, 2-Guerrini-670, 3-Prickett-636, 4-Elliott-609, 5-Dalby-570, 6-Crone-539, 7-Faccinto-504. 8-McQueen-424, 9-Randi Pankratz-417, 10-Daniel-393.

NEXT USAC NATIONAL & WESTERN STATES MIDGET RACE: November 23 – Ventura Raceway – Ventura, California – 77th “Turkey Night Grand Prix”

FIND USAC ONLINE

Visit USAC’s official website at www.USACracing.com.

Follow USAC on Twitter at www.twitter.com/usacnation.

Like USAC on Facebook at www.facebook.com/usacracing.

Be sure to follow USAC on Instagram at www.instagram.com/usacnation.

Subscribe to www.loudpedal.tv to view replays of this year’s races as well as historical USAC action from the past.

Sources: Richie Murray/United States Auto Club PR