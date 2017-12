USAC MIDGET CAR SERIES “SPECIAL EVENT” RACE RESULTS: December 16, 2017 – DuQuoin, Illinois – Southern Illinois Center – “Junior Knepper 55”

FIRST HEAT: (10 laps) 1. Tanner Carrick (#71k Kunz/Curb-Agajanian), 2. Daniel Robinson (#57D McCreery), 3. Christopher Bell (#21 Kunz/Curb-Agajanian), 4. Shane Golobic (#17w Clauson/Marshall/Wood), 5. Colten Cottle (#5c Cottle), 6. Joey Moughan (#29 Casson), 7. Kevin Woody Jr. (#0 Buckwalter), 8. Derek Hagar (#9JR Hagar-Proctor). NT

SECOND HEAT: (10 laps) 1. Jody Rosenboom (#14R Rosenboom), 2. Chris R. Andrews (#91A Thomas), 3. Tim Crawley (#4J James), 4. Brian Shirley (#3s Neuman), 5. J.D. Black (#7JR Blackened Motorsports), 6. Ricky Stenhouse Jr. (#17BC Clauson/Marshall), 7. Austin Blair (#3B Neuman), 8. Chase Briscoe (#5 Briscoe). NT

THIRD HEAT: (10 laps) 1. Zeb Wise (#39 Clauson/Marshall), 2. Tyler Courtney (#7BC Clauson/Marshall), 3. Tanner Berryhill (#17B Tucker/Boat), 4. Justin Peck (#7k Irwin), 5. Tony Roney (#1T Roney), 6. Kyle Schuett (#9k Schuett), 7. Dylan Peterson (#25p Peterson), 8. Danny Frye Jr. (#5x Frye). NT

FOURTH HEAT: (10 laps) 1. Parker Price-Miller, 9p, PPM), 2. Dillon Welch (#99p PPM), 3. Josh Most (#92m Most), 4. Alex Watson (#3 3W Racing), 5. Alex Schreiver (#25s Peterson), 6. Brent Beauchamp (#11 B & B), 7. Terry Babb (#88 Babb), 8. Nick Drake (#55D Cline). NT

FIFTH HEAT: (10 laps) 1. Chad Boat (#84 Tucker/Boat), 2. Trey Marcham (#32 Marcham), 3. Tyler Nelson (#91 Harris), 4. Jake Neuman (#3N Neuman), 5. Gio Scelzi (#7 Clauson/Marshall), 6. Chris L. Andrews (#95 Miller), 7. Clayton Christensen (#1cc Rosenboom), 8. Thomas Meseraull (#66 Amati). NT

SIXTH HEAT: (10 laps) 1. Justin Grant (#39BC Clauson/Marshall), 2. Tony Bruce Jr. (#18 One Eight), 3. Riley Kreisel (#93k DKR Motorsports), 4. Daniel Adler (#50 Adler), 5. Jacob Patton (#D33 Davis), 6. Lee Lengel (#21LL Lengel), 7. Tyler Robbins (#35 Robbins), 8. Chris Urish (#77u Casson). NT

SEVENTH HEAT: (10 laps) 1. Billy Wease (#12w Wease), 2. Mark Chisholm (#56x Fifty6x Racing), 3. Shane Cottle (#1s Saucier/Hmiel), 4. Matt Crafton (#67 Kunz/Curb-Agajanian), 5. Nick Hamilton (#32x Hamilton), 6. Howard Moore (#41 Chappue), 7. Brad Kraus (#6B Kraus), 8. Don Dawson II (#6D Dawson). NT

C-MAIN #1: (10 laps) 1. Briscoe, 2. Moughan, 3. Blair, 4. Peterson, 5. Hagar, 6. Meseraull, 7. Moore, 8. Dawson, 9. Drake, 10. Lengel, 11. Kraus, 12. Woody, 13. Robbins, 14. Frye. NT

FIRST QUALIFIER: (12 laps) 1. Boat, 2. Wise, 3. Robinson, 4. Kreisel, 5. Price-Miller, 6. Schuett, 7. Scelzi, 8. Crafton, 9. C.Cottle, 10. Wease. 2:08.87

SECOND QUALIFIER: (12 laps) 1. Marcham, 2. Welch, 3. Grant, 4. Neuman, 5. Peck, 6. Golobic, 7. C.R. Andrews, 8. Patton, 9. Black. NT

THIRD QUALIFIER: (12 laps) 1. Bell, 2. Crawley, 3. Adler, 4. Bruce, 5. Schriever, 6. Stenhouse, 7. Chisholm, 8. Shirley, 9. C.L. Andrews, 10. Courtney. NT

FOURTH QUALIFIER: (12 laps) 1. Nelson, 2. Roney, 3. Berryhill, 4. S.Cottle, 5. Carrick, 6. Hamilton, 7. Most, 8. Watson, 9. Babb, 10. Rosenboom. NT

B-MAIN #1: (15 laps) 1. Robinson, 2. Crawley, 3. Peck, 4. Briscoe, 5. Kreisel, 6. Blair, 7. Wease, 8. Most, 9. Hagar, 10. Watson, 11. Babb, 12. Shirley, 13. Schriever, 14. Scelzi, 15. Hamilton, 16. Black. NT

B-MAIN #2: (15 laps) 1. Neuman, 2. Berryhill, 3. Stenhouse, 4. Golobic, 5. Chisholm, 6. Patton, 7. Schuett, 8. Meseraull, 9. C.Cottle, 10. C.L. Andrews, 11. Adler, 12. Moughan, 13. Crafton, 14. Peterson, 15. C.R. Andrews, 16. Rosenboom. NT

FEATURE: (55 laps) 1. Christopher Bell, 2. Chase Briscoe, 3. Shane Golobic, 4. Chad Boat, 5. Justin Grant, 6. Dillon Welch, 7. Tanner Berryhill, 8. Parker Price-Miller, 9. Tanner Carrick, 10. Tyler Courtney, 11. Tony Bruce Jr., 12. Daniel Robinson, 13. Tim Crawley, 14. Zeb Wise, 15. Trey Marcham, 16. Tyler Nelson, 17. Shane Cottle, 18. Justin Peck, 19. Tony Roney, 20. Ricky Stenhouse Jr., 21. Jake Neuman. NT

**Christensen flipped during the fifth heat. Urish flipped during the sixth heat. Black flipped during the first B Main.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-17 Marcham, Laps 18-51 Boat, Laps 52-55 Bell.

Sources: USAC PR