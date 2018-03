Tiulare, CA……..Ryan Bernal of Hollister, Calif. passed Austin Liggett on the white-flag lap and led the final two circuits in his Keith Ford entry to win Friday night’s 30-lap USAC West Coast Sprint Car opener at Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway. Liggett took second ahead of Danny Faria, Jr., fast qualifier Richard Vander Weerd and Jace Vander Weerd. The series continues Saturday night at Tulare.

USAC WEST COAST SPRINT CAR CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: March 9, 2018 – Tulare, CA – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-15.320; 2. Austin Liggett, 83, Liggett-15.447; 3. Danny Faria Jr., 17V, Faria-15.523; 4. Ryan Bernal, 73T, Ford-15.579; 5. Tristan Guardino, 15T, Guardino-15.604; 6. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-15.636; 7. Johnathon Henry, 8, Richardson-15.719; 8. Koen Shaw, 88K, Shaw-16.079; 9. Ryan Timmons, 29T, Timmons-16.141; 10. Steve Hix, 57, Hix-16.198; 11. Ryan Stolz, 72, Ford-16.211; 12. Brandon Wiley, 33B, Team 33-16.279; 13. Shannon McQueen, 7, Van Meter-16.320; 14. Britton Bock, 67, Bock-16.959; 15. Austin Ervine, 51, AJ-18.688.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. R.Vander Weerd, 2. Guardino, 3. Faria, 4. McQueen, 5. Henry, 6. Stolz, 7. Ervine, 8. Timmons. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (8 laps) 1. J.Vander Weerd, 2. Bernal, 3. Liggett, 4. Shaw, 5. Wiley, 6. Hix, 7. Bock. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Ryan Bernal, 2. Austin Liggett, 3. Danny Faria Jr., 4. Richard Vander Weerd, 5. Jace Vander Weerd, 6. Koen Shaw, 7. Brandon Wiley, 8. Shannon McQueen, 9. Britton Bock, 10. Steve Hix, 11. Tristan Guardino, 12. Ryan Timmons, 13. Ryan Stolz, 14. Austin Ervine, 15. Johnathon Henry. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-28 Liggett, Laps 29-30 Bernal

SALDANA RACING PRODUCTS/RACING OPTICS HARD CHARGER: Britton Bock (14th to 9th)

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS: 1-Bernal-80, 2-Liggett-78, 3-R.Vander Weerd-75, 4-Faria-74, 5-J.Vander Weerd-67, 6-Shaw-60, 7-Wiley-56, 8-McQueen-54, 9-Guardino-50, 10-Bock-48.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: March 10 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway

Sources: USAC PR