Peoria AZ……..Defending USAC AMSOIL CRA Sprint Car Champion Damion Gardner of Concord, Calif. piloted the Mark Alexander entry to victory in Friday night’s 30-lap “Spring Showcase” series opener at Canyon Speedway Park. He led the final 22 laps after passing Jake Swanson on lap nine. Swanson finished second ahead of USAC Southwest Sprint Car Champ R.J. Johnson, Brody Roa and fast qualifier Chad Boespflug. The series returns to Canyon for Saturday night’s events.



USAC AMSOIL CRA SPRINT CAR CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: March 9, 2018 – Peoria, AZ – Canyon Speedway Park – “Spring Showcase”



WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Chad Boespflug, 19S, Reinbold/Underwood-13.465; 2. Charles Davis Jr., 50, Davis-13.566; 3. Damion Gardner, 4, Alexander-13.622; 4. Stevie Sussex, 34AZ, Grau/Burkhart-13.661; 5. Matt Rossi, 02, Rossi-13.718; 6. R.J. Johnson, 42, Cheney-13.799; 7. Jake Swanson, 92, Sertich-13.816; 8. Isaac Chapple, 52, Chapple-13.894; 9. Cody Williams, 44, Jory-13.942; 10. Austin Williams, 2, Jory-13.953; 11. Brody Roa, 91R, BR-14.085; 12. Tye Mihocko, 5T, Mihocko-14.102; 13. Logan Williams, 5, Jory-14.164; 14. Zack Madrid, 5M, Madrid-14.214; 15. Chris Bonneau, 15, Bonneau-14.305; 16. Mike Martin, 16, Martin-14.361; 17. Gary Paulson, 45, Kleinhans-14.393; 18. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-14.411; 19. Chris Gansen, 4G, Gansen-14.449; 20. Matt Lundy, 98, Lundy-14.467; 21. Jonas Reynolds, 0, Harland-14.961; 22. A.J. Bender, 21, Bender-15.190; 23. Asa Kesterson, 18, Kesterson-16.868; 24. Tommy Malcolm, 5X, Napier-NT.



EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. L.Williams, 2. Swanson, 3. Sussex, 4. Boespflug, 5. Martin, 6. A.Williams, 7. Bender, 8. Gansen. NT



KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Madrid, 2. Davis, 3. Chapple, 4. Roa, 5. Rossi, 6. Lundy, 7. Paulson, 8. Kesterson. NT



COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED/ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. McCarthy, 3. Johnson, 4. Mihocko, 5. C.Williams, 6. Malcolm, 7. Reynolds, 8. Bonneau. NT



FEATURE: (30 laps) 1. Damion Gardner, 2. Jake Swanson, 3. R.J. Johnson, 4. Brody Roa, 5. Chad Boespflug, 6. Charles Davis Jr., 7. Austin Williams, 8. Stevie Sussex, 9. Zack Madrid, 10. Isaac Chapple, 11. Cody Williams, 12. Mike Martin, 13. Tommy Malcolm, 14. Tye Mihocko, 15. Logan Williams, 16. A.J. Bender, 17. Matt McCarthy, 18. Matt Rossi, 19. Chris Bonneau, 20. Jonas Reynolds, 21. Chris Gansen, 22. Matt Lundy, 23. Asa Kesterson. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-8 Swanson, Laps 9-30 Gardner.



SALDANA RACING PRODUCTS/RACING OPTICS HARD CHARGER: Tommy Malcolm (23rd to 13th)



NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Gardner-82, 2-Swanson-74, 3-Johnson-71, 4-Boespflug-69, 5-Davis- 67, 6-Roa-66, 7-Sussex-58, 8-A. Williams-55, 9-Madrid-54, 10-Chapple-49.



NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: March 10 – Peoria, Arizona – Canyon Speedway Park – “Spring Showcase”

Sources: USAC PR