GEORGETOWN, DE – The following contingency awards and bonuses were issued during the Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series (STSS) Fueled By Sunoco Season Opener Saturday at Georgetown Speedway.

The weekend kicked off the STSS Velocita-USA Modified South Region and Crate 602 Sportsman South Region. Officially 48 STSS Modifieds and 51 STSS Sportsman entered the Melvin L. Joseph Memorial opener.

Below, find the summary of contingency awards and bonuses distributed.

MELVIN L. JOSEPH MEMORIAL CONTINGENCY/BONUS AWARD SUMMARY – GEORGETOWN SPEEDWAY MARCH 17, 2018

Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series Fueled By Sunoco Velocita-USA Modified South Region Event No. 1

Ad-Art Sign Company “First from the First State” Bonus ($249): Carson Wright (14th)

American Racer/Lias Tire Bonuses (FREE Tire Certificate): Anthony Perrego (10th) and Wade Hendrickson (13th)

ATL Fuel Cells Bonus ($200 Certificate): Billy Pauch Jr. (fifth)

Behrent’s Performance Warehouse Bonuses ($50 Gift Cards): Billy Decker (fourth) & Stewart Friesen (ninth)

Beyea Custom Headers Overall Fast Time ($100 Cash): Matt Sheppard (18.807)

Beyea Custom Headers Heat Winners ($100 Certificates): Billy Pauch Jr., Joseph Watson, Matt Sheppard, Duane Howard & Ryan Watt

Beyea Custom Headers Hard Charger ($100 Certificate): Danny Bouc (26th to 12th)

Chesapeake Paving Winner’s Bonus (brings winner’s share from $4,900 to $6,949): Ryan Watt

Fast Axle Bonus ($50 Certificate): Duane Howard (sixth)

Henry’s Exhaust ‘Power Position’ Bonus ($50 Certificate): Andy Bachetti (11th)

Precision Hydraulic & Oil Hard Charger ($200 Cash): Danny Bouc (26th to 12th)

QA1 Hard Charger ($50 Certificate): Danny Bouc (26th to 12th)

Racing Optics Bonus (Tear-Off Sleeve): David Van Horn Jr. (third)

Sunoco Race Fuels/Insinger Performance Bonuses ($50 Credits): Matt Sheppard (second), Danny Bouc (12th) and Jordan Watson (22nd)

VAHLCO Wheels Hard Charger ($50 Certificate): Danny Bouc (26th to 12th)

WELD Wheels Hard Luck Award (FREE 5XL Wheel): Craig Hanson (DNQ)

Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series Fueled By Sunoco Crate 602 South Region Event No. 1

Rent Equip Winner’s Bonus ($149 cash): Alex Yankowski

Rent Equip Top Delaware Driver ($49 cash): Dwayne Crockett (13th)

Rent Equip Heat Winners ($49 cash): Corey Cormier, Steve Kemery, David Crossman, Eric Kormann & Dan Fleming

Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series Fueled By Sunoco Velocita-USA Modified South Region Standings (*after Georgetown, March 17) Pos. Car No. Driver Gtown 3/17 Total 1 14W Ryan Watt 100 100 2 9S Matt Sheppard 95 95 3 323ov David Van Horn Jr. 90 90 4 91 Billy Decker 85 85 5 51 Billy Pauch Jr. 80 80 6 357 Duane Howard 76 76 7 14s Craig Von Dohren 72 72 8 1 Billy Pauch 68 68 9 44 Stewart Friesen 65 65 10 44 Anthony Perrego 62 62 11 4 Andy Bachetti 60 60 12 6 Danny Bouc 58 58 13 51M Wade Hendrickson 56 56 14 9W Carson Wright 54 54 15 16X Danny Creeden 52 52 16 69 Tyler Boniface 50 50 17 7 Rick Laubach 48 48 18 17 Scott Van Gorder 46 46 19 65 Scott Hitchens 45 45 20 Z14 Ron Roberts 44 44 21 2A Mike Gular 43 43 22 1J Jordan Watson 42 42 23 30M Joseph Watson 41 41 24 30 Jamie Mills 40 40 25 55 Mark Byram 40 40 26 26 Ryan Godown 40 40 27 9J Danny Johnson 40 40 28 44 Doug Manmiller 40 40 29 43 Jimmy Horton 40 40 30 93 Danny Varin 40 40 31 118 Jim Britt 40 40 32 7W Shawn Ward 25 25 85 H.J. Bunting 25 0 109 Brett Barrett 25 25 43W Michael White 25 25 6 Matt Stangle 25 25 46 Jeremy Smith 25 25 17J Matt Janiak 25 25 71 Kevin Gardner 25 25 32H Brian Hitz 25 25 55 Allison Ricci 25 25 44 Russell Morseman 25 25 2 Jack Lehner 25 25 33 Brad Trice 25 25 20C Craig Hanson 25 25 8 Norman Short 25 25 126 Jeff Strunk 25 25 19K Brett Kressley 25 25

Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series Fueled By Sunoco Crate 602 Sportsman South Region Standings (*after Georgetown, March 17) Pos. Car No. Driver Gtown 3/17 Total 1 84Y Alex Yankowski 100 100 2 69 Steve Kemery 95 95 3 234 Adam McAuliffe 90 90 4 34 Shayne Spoonhower 85 85 5 19 Connor King 80 80 6 20 Corey Cormier 76 76 7 M1 Dave Marcuccilli 72 72 8 123 Brad Roberts 68 68 9 17 Dan Fleming 65 65 10 98T Tyler Thompson 62 62 11 713 Tom Collins 60 60 12 27 Bobby Deleon 58 58 13 1RX Dwayne Crockett 56 56 14 20 Cole Stangle 54 54 15 7 Dave Constantino 52 52 16 11T Jeff Taylor 50 50 17 O5 Sean Metz 48 48 18 11 Connor Otten 46 46 19 15M Daniel Morgiewicz 45 45 20 O9 David Jenkins 44 44 21 60 Hunter Lapp 43 43 22 20 David Schilling 42 42 23 41D Dylan Swinehart 41 41 24 30 Jeremy Harrington 40 40 25 16s Eric Kormann 40 40 26 72 Jim Housworth 40 40 27 20 Ryan Simmons 40 40 28 3 Cole Hentschel 40 40 29 80D David Crossman 40 40 30 97 Matt Smith 25 25 12k Jon Calloway 25 25 9 Joe Toth 25 25 101 John Stevenson 25 25 92 Tommy Vigh Jr. 25 25 7L Joe Jarowicz 25 25 7X Chuck Miller 25 25 56 Trent Van Vorst 25 25 17 John Criscione 25 25 32M Freddy Massey 25 25 59 Tom Moore Jr. 25 25 51 Jordan Long 25 25 31 Ryan Riddle 25 25 22 Nick Alberti 25 25 15 Adam White 25 25 24 Sammy Martz Jr. 25 25 92 Jason Rush 25 25 78 Gary Langenstein 25 25 22J Stacy Jackson 25 25 5 Tommy Wilkins 25 25 267 David Graham 25 25 94 Jordn Justice 25 25 ​

Sources: Brett Deyo/BD Motorsports Media LLC