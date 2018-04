Hanford, CA……..Brody Roa of Garden Grove, Calif. won Saturday night’s 30-lap USAC West Coast Sprint race at Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds. Fast qualifier Richard Vander Weerd fimished second ahead of Jake Swanson, Jace Vander Weerd and Ryan Timmons. Steve Hix led the first three laps, Swanson led the next 20 and Roa led the last seven after a lap-24 restart following a flip by Danny Faria Jr.

USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE RESULTS: April 7, 2018 – Hanford, California – Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-16.352; 2. Austin Liggett, 83, Liggett-16.474; 3. Danny Faria Jr., 17V, Faria-16.478; 4. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-16.533; 5. Jake Swanson, 73T, Ford-16.536; 6. Steve Hix, 57, Hix-16.790; 7. Brody Roa, 91R, BR-16.934; 8. Trent Carter, 13, Carter-17.147; 9. Kyle Edwards, 39E, Edwards-17.178; 10. Britton Bock, 67, Bock-17.181; 11. Ryan Timmons, 29T, Timmons-17.231; 12. Brandon Wiley, 33B, Team 33-17.326; 13. Ryan Stolz, 72, Ford-17.368; 14. Tristan Guardino, 15T, Guardino-17.453; 15. Shannon McQueen, 7, Van Meter-17.467; 16. Brent Owens, 71, Martin-17.662; 17. Austin Ervine, 51, AJ-18.557; 18. Hobie Conway, 7K, Kruseman-19.108; 19. Koen Shaw, 88K, Shaw-NT; 20. Kevin Barnes, 36B, Barnes-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. R.Vander Weerd, 2. Roa, 3. J.Vander Weerd, 4. Bock, 5. Stolz, 6. Shaw, 7. Owens. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Swanson, 2. Liggett, 3. Guardino, 4. Timmons, 5. Carter, 6. Barnes, 7. Ervine. NT

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED/ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Hix, 2. Wiley, 3. McQueen, 4. Faria, 5. Edwards, 6. Conway. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Brody Roa, 2. Richard Vander Weerd, 3. Jake Swanson, 4. Jace Vander Weerd, 5. Ryan Timmons, 6. Steve Hix, 7. Tristan Guardino, 8. Shannon McQueen, 9. Koen Shaw, 10. Britton Bock, 11. Brandon Wiley, 12. Austin Liggett, 13. Trent Carter, 14. Hobie Conway, 15. Kevin Barnes, 16. Kyle Edwards, 17. Danny Faria Jr., 18. Brent Owens, 19. Austin Ervine, 20. Ryan Stolz. NT

—————————-

**Faria flipped on lap 23 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Hix, Laps 4-23 Swanson, Laps 24-30 Roa.

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Koen Shaw (16th to 9th)

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR STANDINGS: 1-R.Vander Weerd-156, 2-J.Vander Weerd-137, 3-Liggett-129, 4-Faria-112, 5-Hix-110, 6-Shaw-109, 7-McQueen-109, 8-Guardino-108, 9-Wiley-104, 10-Timmons-103.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: April 28 – Santa Maria (CA) Raceway

Sources: USAC PR