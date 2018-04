Casa Grande, CA……..Charles Davis Jr. of Buckeye, Ariz. scored a spectacular last-lap victory in Saturday night’s 30-lap “Cotton Classic” USAC Sands Chevrolet Southwest Sprint race at Central Arizona Speedway. Davis led the first 25 laps, then passed Tye Mihocko on the final lap for the win over Mihocko, Jason McDougal, Josh Pelkey and Chris Bonneau/ The series continues April 28 at Arizona Speedway in San Tan Valley, Ariz.

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: April 14, 2018 – Casa Grande, Arizona – Central Arizona Speedway – “Cotton Classic”

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Jason McDougal (#19S Reinbold/Underwood), 2. Mike Martin (#16 Martin), 3. Lealand Fuller (#3X Fuller), 4. Asa Kesterson (#18 Kesterson), 5. Tyler Adams (#9G Adams), 6. Larry Kesterson (#F2 Kesterson). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Matt Lundy (#98 Lundy), 2. Josh Pelkey (#12 Allen), 3. Dennis Gile (#13 Gile), 4. Daylin Perreira (#21 Perreira), 5. Kyle Shipley (#4 Shipley), 6. Tyler Most (#3 Most). NT

THIRD HEAT: (8 laps) 1. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 2. Charles Davis Jr. (#50 Davis), 3. Chris Bonneau (#15 Bonneau), 4. Ronnie Clark (#6 Clark), 5. Michael Curtis (#11C Turner/Wheeler), 6. Wayne Siddle (#7 Siddle). NT

FEATURE: (30 laps) 1. Charles Davis Jr., 2. Tye Mihocko, 3. Jason McDougal, 4. Josh Pelkey, 5. Chris Bonneau, 6. Mike Martin, 7. Matt Lundy, 8. Ronnie Clark, 9. Dennis Gile, 10. Michael Curtis, 11. Kyle Shipley, 12. Daylin Perreira, 13. Asa Kesterson, 14. Tyler Adams, 15. Tyler Most, 16. Larry Kesterson, 17. Lealand Fuller, 18. Wayne Siddle. NT

—————————-

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-25 Davis, Laps 26-29 Mihocko, Lap 30 Davis.

HARD CHARGER: Chris Bonneau (11th to 5th)

BEAVER STRIPES PASSING MASTER: Tye Mihocko

NEW SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR POINTS: 1.Davis-305, 2-Mihocko-273, 3-R.J. Johnson-240, 4-Martin-236, 5-Curtis-234, 6-Lundy-209, 7-Pelkey-200, 8-Gile-196, 9-Adams-145, 10-Stevie Sussex-123.

NEXT SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR RACE: April 28 – San Tan Valley, Arizona -Arizona Speedway

Sources: USAC PR