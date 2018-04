Tulare, CA……..Austin Liggett of Tracy, Calif. nearly scored a “clean sweep” of Saturday’s USAC Sprint/Midget doubleheader at Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway. He won the 30-lap AMSOIL USAC/CRA Sprint race after finishing second to Alex Schutte in the 25-lap USAC Western Midget feature. In the USAC/CRA main he led the final 16 laps after passing Damion Gardner on lap 15. Fast Qualifier Richard Vander Weerd took second ahead of Brody Roa, Gardner and Jake Swanson.

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE RESULTS: April 14, 2018 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-15.871; 2. Damion Gardner, 4, Alexander-15.991; 3. Brody Roa, 91R, BR-16.021; 4. Danny Faria Jr., 17V, Faria-16.145; 5. Austin Liggett, 83, Liggett-16.220; 6. Tommy Malcolm, 5X, Napier-16.327; 7. Gary Paulson, 45, Kleinhans-16.334; 8. Logan Williams, 5, Jory-16.341; 9. Ryan Bernal, 73, Ford-16.369; 10. Cody Williams, 44, Jory-16.375; 11. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-16.412; 12. Max Adams, 5M, Adams-16.434; 13. A.J. Bender, 21, Bender-16.495; 14. Matt Rossi, 02, Rossi-16.599; 15. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-16.661; 16. Chris Gansen, 4G, Gansen-16.792; 17. Austin Williams, 2, Jory-16.943; 18. R.J. Johnson, 42, Cheney-16.976; 19. Jeremy Ellertson, 98, Ellertson-17.232; 20. Jake Swanson, 92, Sertich-23.371.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. C.Williams, 3. R.Vander Weerd, 4. Bender, 5. Paulson, 6. Gansen, 7. Ellertson. NT

CIRCLE TRACK PERFORMANCE/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. J.Vander Weerd, 2. Liggett, 3. Gardner, 4. A.Williams, 5. Swanson, 6. L.Williams, 7. Rossi. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Bernal, 2. Roa, 3. Malcolm, 4. McCarthy, 5. Johnson, 6. Adams. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Austin Liggett, 2. Richard Vander Weerd, 3. Brody Roa, 4. Damion Gardner, 5. Jake Swanson, 6. Cody Williams, 7. Max Adams, 8. A.J. Bender, 9. Matt Rossi, 10. Logan Williams, 11. Ryan Bernal, 12. Matt McCarthy, 13. R.J. Johnson, 14. Chris Gansen, 15. Jeremy Ellertson, 16. Danny Faria Jr., 17. Austin Williams, 18. Jace Vander Weerd, 19. Tommy Malcolm, 20. Gary Paulson. NT

—————————

**Swanson flipped during qualifications. Paulson flipped on lap 17 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Gardner, Laps 2-8 Liggett, Laps 9-14 Gardner, Laps 15-30 Liggett.

SALDANA RACING PRODUCTS/RACING OPTICS HARD CHARGER: Jake Swanson (20th to 5th)

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT POINTS: 1-Gardner-154, 2-Roa-141, 3-Swanson-136, 4-Johnson-112, 5-C.Williams-107, 6-A.Williams-89, 7-L.Williams-87, 8-Bender-87, 9-Rossi-81, 10-McCarthy-75.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT RACE: April 21- Perris (CA) Auto Speedway – “Sokola Shootout”

Sources: USAC PR