USAC EASTERN REGIONAL MIDGETS PRESENTED BY ARDC RACE RESULTS: April 29, 2017 York Haven, Pennsylvania – Susquehanna Speedway – “Jim Strausbaugh Bald Hill Shootout”

FIRST HEAT: (8 Laps) 1. Alex Bright (#77 Bright), 2. Shawn Jackson (#7 Jackson), 3. Brett Arndt (#46 Arndt), 4. Ryan Greth (#4 Lesher), 5. Adam Pierson (#76e FMR), 6. Jay Hartman (#24 Myers), 7. Jason Rice (#57 Rice), 8. Andrew Layser (#35 Lesher). NT

SECOND HEAT: (8 Laps) 1. Brenden Bright (#92 Bright), 2. Trevor Kobylarz (#14 RT), 3. Tommy Kunsman Jr. (#21 Kunsmzn), 4. Kenny Miller (#23M Miller), 5. Josh Heckman (#12 Heckman), 6. Johnny Smith (#4s Smith), 7. Eric Heydenreich (#11 Heydenreich). NT

FEATURE: (20 Laps) 1. Trevor Kobylarz, 2. Brenden Bright, 3. Ryan Greth, 4. Alex Bright, 5. Adam Pierson, 6. Brett Arndt, 7. Tommy Kunsman, 8. Shawn Jackson, 9. Ken Miller, 10. Jay Hartman, 11. Eric Heydenreich, 12. Jason Rice, 13. Andrew Layser, 14. Josh Heckman, 15. Johnny Smith. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-20 Kobylarz.

KELLY RICE FUELS TOP 3: (5 gallons fuel) 1. Trevor Kobylarz, 2.Brenden Bright, 3.Ryan Greth

USAC EASTERN REGIONAL MIDGET POINTS: 1-A.Bright-265, 2-Pierson-233, 3-Kunsman-228, 4-Jackson-212, 5-Kobylarz-211, 6-Greth-206, 7-Miller-204, 8-B.Bright-200, 9-Hartman-182, 10-Smith-160.

NEXT USAC EASTERN REGIONAL MIDGET RACE Presented by ARDC: May 5 – Jonestown, PA – Linda’s Speedway

Sources: USAC PR