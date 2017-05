USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET RACE RESULTS: May 13, 2017 – Merced, California – Merced Speedway

QUALIFICATIONS: 1. Adam Lemke, 41, Lemke-14.492; 2. Antonia Boscacci, 44, Love-14.571; 3. Annie Breidinger, 15, Breidinger-14.669; 4. Tom Paterson, 9, Paterson-14.682; 5. Blake Brannon, 40, Brannon-17.921; 6. Jesse Love IV, 38, Love-30.711.

HEAT RACE: (8 laps) 1. Lemke, 2. Paterson, 3. Love (#44), 4, Breidinger, 5. Brannon. NT

FEATURE: (25 laps) 1. Tom Paterson, 2. Adam Lemke, 3. Jesse Love IV (#44), 4. Annie Breidinger, 5. Blake Brannon. NT

—————————–



FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-25 Paterson.

NEW USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET DIRT POINTS: 1-Paterson-230, 2-Lemke-226, 3-Love-217, 4-A.Breidinger-209, 5-Brannon-193, 6-Boscacci-82, 7-Joel Rayborne-67, 8-Cody Jessop-60, 9-Jeremy Speck-58, 10-Ashley Hazelton-19.

NEW USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET OVERALL POINTS: 1-Love-456, 2-A.Breidinger-424, 3-Paterson-415, 4-Lemke-398, 5-Brannon-367, 6-Toni Breidinger-237, 7-Boscacci-233, 8-Cody Jessop-122, 9-Joey Iest-119, 10-Johnny Nichols-119.

NEXT USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET RACE: June 10 – Madera (CA) Speedway

Sources: USAC PR